Rede Record – A Terra Prometida – Josué passa as coordenadas do ataque ao seu povo

Ravena engana Kamir e o rei é assassinado por Yussuf. O general e a feiticeira são nomeados novos reis de Ai. Eles desfilam pela cidade. Zaíra tenta pedir perdão à Ravena, mas acaba sendo atropelada e morre. As crianças libertam o gigante Talmal. Josué passa as coordenadas do ataque ao seu povo. Salmon e outro pelotão seguem em outra direção. Os soldados avisam sobre a aproximação dos hebreus. Yussuf e Ravena seguem galopando em direção aos portões da cidade. Orias pede perdão à Raabe. Elói manda Ioná a escolher entre ele e Mara. Ravena e Yussuf observam a aproximação do Exército de Israel.



A rainha diz que o pelotão de hebreus não é tão grande. O general grita mandando seus homens avançarem. Josué diz que os inimigos morderam a isca. Ioná se mostra indecisa e Elói deixa a tenda de Mara. Aruna o ampara. Salmon avisa para os guerreiros esperarem o momento certo para o ataque. Josué luta com dois cananeus. Yussuf enfrenta um guerreiro hebreu. Calebe parabeniza a bravura de Iru.



Yussuf diz que Ravena fica ainda mais linda lutando. Samara tenta conversar com Léia sobre a visita de Darda, mas ela desconversa. Os guerreiros hebreus fingem abandonar o combate. Yussuf ordena que seus homens os persigam. Samara procura Darda para uma conversa. Deus manda Josué estender a lança na direção de Ai. O pelotão de Salmon aproveita o momento e invadem a cidade. Darda diz que Samara deve fazer perguntas à Léia. A vilã conversa com Yana e fica desconfiada.



O pelotão de Salmon segue destruindo a cidade de Ai. Otniel salva a vida de Iru na batalha. Noemi conversa com Acsa e pergunta se a filha está interessada em Otniel. Ravena tenta atirar uma bola de fogo em Josué, mas seu poder não funciona contra o líder. A bola de fogo acaba explodindo na própria feiticeira, que morre queimada. Samara pergunta se Léia conhece Yana. Yussuf consegue desarmar Calebe.



Os resumos dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora. OFuxico se isenta de culpa no caso de alterações.