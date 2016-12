Rede Record – A Terra Prometida – Josué se declara para Aruna

Josué diz acreditar em Aruna e afirma que alguém entrou em sua tenda para roubar as vestes do Soldado Mascarado. Léia e Samara dizem acreditar no término do casal. Calebe pede para Pedael ajuda-lo a disfarçar-se de rei de Jerusalém. Kamir reúne os nobres do palácio e avisa que Ravena será arainha. Enciumado, Jordi olha com raiva. Samara fica furiosa ao saber que Josué não brigou com Aruna. Léia tenta acalmar a filha. Melina se abre com Najara e diz que Kamir terá um triste final. Nobá diz estar preocupado com Orias. Calebe, Elói e Otniel se disfarçam de nobres de Jerusalém. Calebe mostra um baú que levará para presentear Kamir. Nobá pede para sair da tenda para brincar no acampamento.



Otniel se despede de Talmal. Elói diz que vai morar com Ioná quando voltar da missão. Nobá se esconde em baú e segue, sem ser notado, com Calebe, Otniel e Elói para o reino de Ai. A contra gosto, Jordi oficializa a união entre Kamir e Ravena. Samara finge estar interessada no compromisso com Abel. Josué se declara para Aruna. Os nobres do palácio saúdam a nova rainha. Ula galopa depressa pelas caminas de Canaã. Quemuel tenta disfarçar o desinteressa da filha em Abel. Laila anuncia que está grávida. Zaqueu conversa com Chaia e diz desconfiar que Tobias pode ter sabotado suas armas. Samara pede para o irmão buscar alguns escorpiões para um plano. Elidade fica feliz com a notícia dada por Laila.



Calebe, Otniel e Elói seguem para o reino de Ai. Tobias entrega os escorpiões para Samara. Zaíra se encontra com Ravena e promete trazer alguém para o sacrífico. A falsa comitiva do rei de Jerusalém chega ao reino de Ai. Os soldados permitem a entrada dos hebreus disfarçados. O verdadeiro rei Adonizedeque fala sobre os hebreus em seu palácio. Os moradores de Ai cumprimentam a falsa comitiva. Nobá sai do baú e foge para o interior da cidade. Kamir recebe Calebe e seus companheiros. O novo rei de Ai questiona a veracidade da comitiva. Samara encontra com Abel no celeiro e começa a seduzi-lo. Ele se entrega a ela e acaba morto, picado pelos escorpiões.