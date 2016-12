Rede Record – A Terra Prometida – Melina implora pela ajuda de Yussuf

Elói avisa que existe um traidor entre os hebreus. Josué ora a Deus. Elói se declara para Ioná. Melina procura Kamir e diz que ele não pode matar Ula. Salmon vai até a tenda de Raabe e avisa que Orias está no reino de Ai. Kamir diz não sentir nada pela esposa e filha. Melina implora pela ajuda de Yussuf. Sama ajuda Ruth a se reanimar. Nobá diz que trará Orias de volta. Yana se abre com Darda e revela que Quemuel é o verdadeiro pai de Aruna.



Tobias finge estar preocupado com Zaqueu. Deus revela o nome do traidor para Josué. Ioná e Elói estranham a ausência de Mara. Em conversa com Gibar, Melquias avisa que Acã saiu cedo de casa. Mara e o vilão se encontram às escondidas no celeiro.



Acã retorna para sua tenda e se mostra animado com a reunião marcada por Josué. No palácio, Yussuf se assusta ao ver que Ula fugiu da masmorra. Josué discursa para seu povo e avisa que tantas mortes foram causadas pelo pecado de um homem. Acã e os filhos se olham assustados.



