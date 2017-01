Rede Record – A Terra Prometida – Milah chora a morte de Orebe

Léia chega de repente e se assusta ao ver o filho tentando matar Yana. Ela corre e ordena que ele pare. Tobias vai embora. Yana fica desacordada. Laís agradece pelos cuidados de Darda. Yana acorda e diz que Léia salvou sua vida. Tobias encontra Samara e avisa que Léia chegou no momento do crime.



Salmon e Raabe cuidam do bebê Boaz. Na caverna dos leprosos, Milah lamenta a morte de Orebe. Acompanhada de Léia, Yana avisa para Josué e Aruna sobre o ataque. Léia diz estar decepcionada com os filhos. Aruna conforta Yana. Ula conversa com Lina e diz que os reis são homens normais. Adonizedeque conversa com Abul e fala de seu interesse em Ula. Josué pergunta se Zareg tem algo a ver com o ataque sofrido por Yana.



O falso andarilho nega qualquer envolvimento com o incidente. Jogli procura o líder de Israel e avisa que um cananeu foi visto observando o acampamento. Finéias explica sobre o tabernáculo para Bogotai, que finge interesse. Mireu retorna ao palácio e avisa que Zareg está infiltrado em Gilgal.







