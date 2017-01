Rede Record – A Terra Prometida – Milah escuta que Raabe pode estar correndo perigo

Iru aproveita o momento oportuno e consegue desarmar Laís. Aruna oferece amparo para Laís. Orebe, o leproso que atacou Milah, diz que alguém o pagou para passar a doença para a família de Raabe. Noemi diz que perdoa Laís. Eleazar oferece ajuda à moça. Orias diz que avisará Raabe para ter cuidado. Raabe tenta consolar Nobá. Úrsula diz não confiar em Zareg. Adonizedeque diz que pedirá os conselhos de suas prisioneiras.



A princesa implora para o pai deixá-la ver a mãe e a avó, mas o rei se recusa a atendê-la e a menina chora. Ula agradece pelo carinho e a atenção de Mireu. Mara vai até a tenda de Ioná e se desentende com Elói. Lina diz que tentará ajudar Mireu a conquistar Ula. Ela também diz que Bogotai pagou caro por roupas velhas. Ioná concorda com a reclamação de Elói sobre Mara. Noemi agradece a Deus por estar com sua família.



Tobias e Zaqueu se desentendem e Salmon chama a atenção dos guerreiros. Maquir se incomoda com a presença de Runa no treinamento. Léia escuta Samara conversar com Tobias e descobre que o filho também se envolveu na morte de Abel. Salmon permite que Rune volte a treinar com sua cela especial para montaria. Samara e Tobias dizem ser o reflexo de Léia. Elidade e Laila se enchem de felicidade com a família. Aruna se comporta de maneira séria e formal.



Josué estranha o comportamento dela. Enciumada, Léia reclama da demora de Quemuel. Yana passa alguns ensinamentos para Aruna. Raabe cuida dos irmãos. Lila chega e avisa sobre a presença de um grupo de pessoas estranhas se aproximando do acampamento. Ula se abre com Lina e diz que não pensa em novo marido. Josué e os guerreiros encontram o grupo de Zareg.



O rei mente e diz que são de um lugar distante, que vieram para se juntar aos hebreus. Maquir pede perdão à Livana. Josué recebe o grupo de Zareg no acampamento. Haniel tenta animar Maquir. Tirda avisa que Josué está chamando para uma reunião. Os hebreus permitem que os forasteiros fiquem na tribo Naftali. Orias encontra com Raabe e diz que alguma mulher está tentando fazer mal para ela. Bogotai reconhece Finéias e o olha com maldade.



