Rede Record – A Terra Prometida – Raabe entra em trabalho de parto

Zareg diz que Bogotai não deve pensar em se vingar de Finéias agora. O mensageiro do reino de Gibeão procura por Zareg no palácio de Adonizedeque. Mireu avisa que os nobres foram vistos comprando roupas velhas na taberna de Ula. O rei de Jerusalém avisa que é preciso descobrir o que está acontecendo. Josué e Aruna jantam na tenda de Quemuel. Samara fica enciumada. Raabe diz que Mara pode ser a culpada por ataque de Orias.



Samara diz que acabará com a felicidade de Aruna. Úrsula diz que não confia no rei Zareg. Disfarçados, Zareg, Racal e Bogotai fingem gostar da companhia dos hebreus. Adonizedeque pede para Mireu refazer o caminho de Zareg. Ula diz não saber do paradeiro dos nobres. Léia se desespera ao ter um pesadelo. Quemuel a ampara e se declara para a esposa. Aruna agradece pelos conselhos de Yana. Eleazar fala sobre Finéias com Bogotai.



Samara conversa com Tobias e diz que é preciso acabar com Yana. Adonizedeque recebe Hoão, rei de Hebrom, e Jafiá, monarca de Laquis. Eles planejam dizimar o povo hebreu. Zareg se finge de bom moço e agradece a hospitalidade de Josué. Racal dá em cima de Mara. Adonizedeque, Hoão e Jafiá entram em um acordo e comemoram a aliança. Elias mostra interesse em Laís. Léia aconselha Samara a esquecer Aruna.



Em conversa com Abul, Adonizedeque diz que acabará com o Exército de Israel. Otniel vê Bogotai conversando com Acsa e o chama para treinar. Raabe chama Salmon para interpelar Mara. Samara reclama da postura de Léia em relação a Quemuel. Adonizedeque ouve falar de Ula e decide ir disfarçado à taberna com os outros reis. Bogotai começa a pegar pesado no treinamento com Otniel. Zaqueu questiona a atitude violenta do estrangeiro.



Adonizedeque corteja Ula. Hoão e Jafiá reconhecem a moça e fazem reverência à rainha. Orias cuida de Milah. Raabe e Salmon questionam Mara sobre o ataque do leproso. A vilã nega, mas destrata a cananeia. Raabe, então, começa a passar mal e diz que o bebê está nascendo.



Os resumos dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora. OFuxico se isenta de culpa no caso de alterações.