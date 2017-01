Rede Record – A Terra Prometida – Racal afirma que está gostando de Mara

Adonizedeque sente-se traído. Racal diz que está interessado em Mara. Zareg alerta para o perigo de se envolver com a hebreia. Elias reclama com Pedael pelo conselho ruim. Ruth anuncia que está esperando outro filho de Boã. Adonizedeque ordena que Mireu leve um recado escrito em um papiro até Josué. Antes de deixar Jerusalém, Mireu se declara para Ula. Elias se desculpa com Laís.



Adonizedeque ordena que Ula seja levada até o palácio. Elias convida Laís para um novo jantar. No palácio, Adonizedeque pede para Ula vestir-se como uma rainha. Jéssica conversa com Mara e diz não querer fazer mal a ninguém. A vilã reclama da falta de coragem da moça e diz que Jéssica é uma fraca. Ula aparece deslumbrante na sala do trono. O rei a admira e pede que ela conte uma de suas histórias.



Racal dá em cima de Mara, mas ela pede mais respeito. Josué pede para Zareg contar detalhes de sua viagem até o acampamento. Mireu chega até Gilgal. Orias ora a Deus pedindo ajuda à Milah. Adonizedeque e os nobres vibram com as histórias contadas por Ula. O rei pede para ela voltar ao palácio sempre que for chamada. Adonizedeque vai até o quarto para falar com suas prisioneiras. Ele fala que está se interessando em Ula e finge ouvi-las.



Ele esbraveja com a Rainha e a Rainha-mãe, até que aparecem os cadáveres delas vestidos, revelando que Adonizedeque é completamente louco. Milagrosamente, as manchas na pele de Milah desaparecem. Orias chora de emoção. Enquanto conversa com Zareg e Racal, Josué é surpreendido com a chegada de Salmon e Mireu em sua tenda. O oficial de Jerusalém se apresenta e diz ter um recado muito importante de Adonizedeque.







