Rede Record – A Terra Prometida – Ravena ordena o sacrifício de seu assistente Jordi

Salmon impede que o leproso se aproxime de Raabe. Yana conversa com Léia e diz que Aruna nunca saberá da verdade. Melina morre nos braços de Iru. Os hebreus conseguem fugir. Salmon se despede de Raabe. Quemuel se surpreende ao ver Yana conversando com Léia. Kamir fica furioso ao saber que Yussuf matou Melina e manda prenderem o general. Léia diz que não permitirá a presença de Yana no acampamento. Constrangidos, Isaque e Adélia se despedem. Léia cede e concorda em não dizer nada sobre Yana. Pedael conversa com Isaque e diz que o filho ainda pode se envolver com Adélia. Boã se despede de suas esposas.



Arauto, Tiléia e os Lagartos se preparam para fugir do reino de Ai. Josué dá as últimas orientações aos guerreiros hebreus. Aruna diz estar preocupada com a comitiva de Calebe. Salmon segue liderando parte do Exército de Israel. Os oficiais avisam que Yussuf está foragido. Para se vingar, Ravena ordena o sacrifício de seu assistente Jordi. Chaia cuida de Zaqueu. Livana pede para Rune ter paciência. Emocionada, Yana diz admirar o caráter de Aruna. Mara se irrita ao saber que o leproso não conseguiu abraçar Raabe.



Jordi é levado para o sacrifício. O feiticeiro esbraveja e alerta o rei para o perigo de estar ao lado de Ravena. A rainha começa o ritual e Jordi é jogado no fogo. Josué se emociona ao ver Calebe retornando com os outros hebreus ao acampamento. Otniel e Calebe avisam que voltarão para Ai com o Exército de Israel. Mireu aconselha Adonizedeque a esperar o momento certo para atacar o reino de Ai. Ravena expulsa Zaíra do palácio. Calebe e Iru se encontram com Noemi e Acsa. Jéssica conversa com Mara e diz que a vilã pegou pesado demais. Orias e Nobá chegam na tenda de Milah. Eles se emocionam ao se reencontrarem.



Orias fala sobre Acã, mas não revela ter visto o vilão com Mara. Ioná parabeniza a bravura de Elói. Iru pede perdão aos familiares. Acsa agradece a coragem de Otniel. Calebe e Josué seguem para a guerra. Arauto, Tiléia e os Lagartos conseguem deixar o reino de Ai e seguem em direção a uma vida melhor em algum lugar de Canaã. Ravena engana Kamir e o rei é assassinado por Yussuf.



Os resumos dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora. OFuxico se isenta de culpa no caso de alterações.