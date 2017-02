Rede Record – A Terra Prometida – Samara acaba sendo sequestrada por engano

Jéssica se desculpa com Salmon e Raabe. Ela se emociona ao segurar o bebê Boaz nos braços. Inês faça sobre fé com os estrangeiros presentes no acampamento. Tirda, Maquir e Gael brincam com Haniel. Racal e Bogotai dizem querer romper a aliança com Zareg. Haniel diz amar Tirda e os filhos. Léia diz não concordar com as maldades de Samara e Tobias. Abul e Mireu se aproximam do acampamento hebreu.



Aruna e Elói saem juntos da tenda para buscarem leite. Mireu observa. Tobias escuta um barulho e corre para averiguar. Abul e outro soldado tentam se esconder. Mireu se aproxima e golpeia Tobias. Samara chega à cozinha coletiva e se depara com Aruna e Elói. A esposa e o criado de Josué ficam constrangidos e deixam o local. Abul e Mireu se confundem e acabam sequestrando Samara.



Na manhã seguinte, Léia se assusta ao notar a ausência da filha. Zaqueu encontra Tobias desmaiado. Mireu procura Lina e diz estar triste por ter sequestrado uma mulher indefesa. Ula o admira. Na tenda de Darda, Tobias desperta com sintomas de falta de memória. No palácio, Abul entrega Samara ao rei Adonizedeque.



