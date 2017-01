Rede Record – A Terra Prometida – Samara pede a Quemuel que impeça a união de Aruna e Josué

Em Jerusalém, Ula trabalha na taberna de Lina. Mireu elogia a beleza da ex rainha de Ai. O Oficial do rei avisa sobre a destruição de Ai. Elói lamenta a ausência de Ioná. O rei Adonizedeque diz estar preparado para guerrear contra os hebreus e manda Abul fazer contatos com os reinados vizinhos. Josué fala para os guerreiros que a jornada ainda não terminou. Mireu consegue agradar Úrsula, a filha mimada do rei Adonizedeque.



Calebe e Noemi devolvem o punhal dado por Laís. Enciumada, a moça fica remoendo o ódio. Salmon e Josué anunciam seus casamentos com Raabe e Aruna. Furiosa, Samara chora e diz já saber como se vingar. Ioná diz aceitar morar com Elói. Elias tenta amparar Jéssica.



Mara tenta impedir a filha de abandonar sua tenda, mas Ioná se mostra decidida. Descontrolada, Jéssica segue chorando, tropeça e acaba caindo em um riacho. Samara procura Quemuel e diz que ele precisa impedir o casamento de Aruna e Josué. A vilã ameaça o próprio pai e diz que contará a todos sobre a verdadeira mãe de Aruna.



