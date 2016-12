Rede Record – A Terra Prometida – Úrsula chora na prisão

Kamir pede para deixarem a comitiva entrar. Calebe age com firmeza e diz ser o verdadeiro rei de Jerusalém. Adonizedeque entra na sala do trono e enfrenta Calebe. Josué e Aruna fazem planos para o futuro. Adonizedeque diz conhecer Arauto. Kamir então pergunta ao mensageiro qual dos dois é o verdadeiro rei. Eleazar diz ter orgulho de Finéias. Mara encontra um leproso e oferece alimento em troca de um favor. Arauto finge lembrar de Calebe e diz que ele é o verdadeiro rei. Kamir então manda os guardas prenderem Adonizedeque. Calebe respira aliviado. Úrsula chora na prisão.



Mara combina com Jéssica um jeito de fazer com que o leproso se aproxime de Raabe. Darda aconselha Yana a falar com Léia. Calebe tem a ideia de tomar Melina como refém. Escondida, a princesa escuta a conversa e revela sua presença. Ela diz que vai ajuda-los a deixar o palácio. Mara diz ser contra a filha ir morar com Elói. Calebe, Melina, Elói e Otniel começam a planejar a fuga. Deus fala com Josué e diz que é hora de invadir Ai. O líder comunica o aviso aos outros guerreiros e começa a planejar o ataque. Calebe finge fazer Melina refém e liberta Iru da prisão. Josué e os guerreiros falam sobre o ataque ao reino de Ai.



Haniel se abre com Tirda e fala sobre o seu passado. Yussuf não encontra Melina no quarto e diz que vai matá-la. Darda pede para falar a sós com Léia. Calebe agradece a ajuda de Arauto e deixa a casa de Tiléia com sua comitiva. Kamir fica perplexo ao saber que prendeu o verdadeiro rei de Jerusalém. Fingindo-se de nobre, Otniel grita ordenando que os guardas aram os portões. Kamir convida Adonizedeque para um banquete. Yussuf deixa o palácio em busca dos hebreus. Calebe a falsa comitiva segue fugindo de Ai.



Adonizedeque diz não querer fazer aliança com Kamir. Jordi pede para seguir com a comitiva do verdadeiro rei de Jerusalém, que se recusa a levar o feiticeiro. Sem ser vista, Ravena observa a atitude de seu assistente. O leproso caminha tentando se esconder. Quemuel estranha ao saber que a esposa foi até a tenda de Darda. Josué avisa que no dia seguinte os hebreus atacarão o reino de Ai. Yussuf alcança a falsa comitiva de Calebe e atira uma flecha em Melina. Iru grita desesperado. Léia fica impressionada ao se deparar com Yana. O leproso chega até a tenda de Raabe e abraça Milah.



Os resumos dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora. OFuxico se isenta de culpa no caso de alterações.