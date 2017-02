Rede Record – A Terra Prometida – Úrsula ordena que cortem a cabeça de Samara

O rei pede para chamarem Mireu para fazer o reconhecimento de Samara. Léia e Quemuel tentam conversar com Tobias. Haniel surpreende os familiares ao se comportar de maneira suja e grosseira. Ruth diz para Boã que Sama tem um assunto importante para dizer. Pedael nota a tristeza de Isaque. Boã fica perplexo com a notícia dada por Sama. Pedael aconselha Isaque a conquistar Adélia. O rapaz convida a moça para dançar.



Haniel diz que mentiu para a família para se vingar do banho de lama. Josué pede para Aruna tranquilizar a família de Quemuel. Isaque pede Adélia em namoro e ela diz que irá pensar. Em conversa com Calebe, Josué afirma que não atenderá às chantagens de quem raptou Samara. Aruna tenta conversar com Tobias, mas ele não a reconhece. Darda fica preocupada com o estado do rapaz.



Josué conversa com Aruna e afirma que, em tempos de guerra, é um risco para ela ser sua esposa. Chaia e Zaqueu tentam descobrir o que houve na noite do ataque. Mara pede para Racal fazer um feitiço para separar Ioná e Elói. Zaqueu e Chaia deixam a tenda de Tobias. O Monstro hebreu, então, revela estar fingindo. Mireu não reconhece Samara e avisa que sequestraram a mulher errada. Úrsula manda os oficiais cortarem a cabeça da vilã hebreia.



Os resumos dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora. OFuxico se isenta de culpa no caso de alterações.