Rede Record – Escrava Mãe – Guilherme diz que não é o verdadeiro Cavaleiro da Mancha

Juliana está espantada diante de Maria Isabel que alega que ela ficará na fazenda enquanto Teresa viaja. Esméria diz a Kamau que precisa ir a Câmara para ajudar o Cavaleiro da Mancha. Almeida e Quintiliano chegam na Câmara para ver o Cavaleiro da Mancha. Quintiliano se detém, chocado com o que vê. Guilherme está ali, algemado, ainda com sua roupa de Cavaleiro, sem a máscara, detido por Loreto e alguns soldados. Almeida acusa Guilherme de agir como Cavaleiro para beneficiar Quintiliano com a venda de escravos.



Violeta está agitada diante de Tomás e diz que Osório capturou o Cavaleiro da Mancha durante a madrugada e que seu pai está na Câmara. Tomás se levanta e corre para a Câmara. Almeida diz que o bandido tem que ser castigado em praça pública. Quintiliano interrompe e diz que Guilherme é uma pessoa de qualidade e que não pode ser punido de tal forma. Guilherme pede para falar a sós com Loreto. Guilherme diz que não é o verdadeiro Cavaleiro da Mancha e que Loreto precisa acreditar nele.



Guilherme revela que estava mascarado porque Esméria estava à procura do Cavaleiro na área do leilão de escravos, e que fez isso para impedi-la de um ato impensado. Genésio está diante de uns escravos acorrentados e enquanto ele fala, surge o Cavaleiro da Mancha por trás dele. Genésio diz ao Cavaleiro que não pode deixar levar os escravos do coronel e os dois iniciam uma luta.



