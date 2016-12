Rede Record – Escrava Mãe – Guilherme se defende na Câmara

Filipa conversa com Bá Teixeira sobre seu casamento com Dr. Pacheco. Ela diz que nunca irá amá-lo. Guilherme se defende na Câmara diante de Loreto, Almeida e Quintilliano, quando de repente, Genésio adentra afobado, gritando e mostra a máscara que tem nas mãos. Ele diz que o Cavaleiro acabou de atacar novamente e libertou os escravos do coronel Quintiliano. Loreto pega a máscara e a reconhece e retira as algemas de Guilherme. Beatrice, Teresa, Sapião e Leôncio se despedem de Juliana. Almeida observa, assim como Maria Isabel.



Alguns instantes e Quintiliano se aproxima. Almeida parte em direção a ele. Quintiliano diz que foi até lá a pedido de Beatrice. Ele pega a mão de Beatrice e a beija, comovido. Juliana vai arrumar o quarto de Beatrice. Almeida pede que Juliana coloque novos lençóis, flores e diz que ela dormirá no quarto enquanto Beatrice não voltar da capital. Maria Isabel vem de fora e avisa a Juliana que o inferno dela está só começando.



Passados alguns dias, Kamau preocupado, diz a Tia Joaquina, Catarina e Tito Pardo que Juliana precisa fugir com ele, pois ela não vai conseguir lidar com os avanços de Almeida por muito mais tempo. Esméria está brava com Zé Leão que não consegue finalizar o antídoto para salvar Catarina. Maria Isabel tem aulas de música com Kamau quando Juliana surge na sala e o surpreende. Maria Isabel sai e Kamau e Juliana conversam. Juliana diz que Almeida está cada vez mais obcecado e que já dá sinais de que a violência irá voltar.



Kamau diz à Juliana que chegou a hora. Ele pede que ela o encontre no Mirante das Lágrimas. Maria Isabel estava escondida, ouvindo tudo, satisfeita. Chega o dia do noivado de Filipa. Ela está com um lindo vestido. Bá Teixeira termina de abotoá-lo e diz que ela está linda e que ficará mais linda ainda quando estiver vestida de noiva. Filipa diz à Bá Teixeira que ela não a verá vestida de noiva para se casar com Dr. Pacheco.



Filipa diz que precisa dar um jeito de fugir. Osório está aguardando, de olho na casa-grande enquanto limpa a sua arma. Kamau sai da casa-grande e olha em volta, sem ver Osório. Juliana está no Mirante das Lágrimas bastante emocionada. É quando Miguel chega por trás de Juliana e diz que ela não precisa mais chorar.







