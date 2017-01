Rede Record – Escrava Mãe – Nestor é preso

Miguel e Juliana chegam ao quilombo e são recebidos por Guiné que oferece proteção à Juliana. Miguel diz que vai atrás dos inimigos. Maria Isabel corre para abraçar Miguel que se afasta. Ela se declara, mas ele diz que só voltou por causa do amor que sente por Juliana. Miguel diz que precisa conversar com Almeida, que neste momento aparece na sala. Almeida se assusta com a presença de Miguel e avisa que se voltou para pedir em nome de uma certa escrava, perdeu seu tempo. Miguel avisa que trouxe documentos que comprovam que Almeida é bandido e terá de pagar por seus crimes. Átila diz para Filipa que continuará a busca por sua filha, mas ao lado da mulher que ama. Urraca diz para Dr. Pacheco não perder a oportunidade de se tornar um Barão e o empurra no sofá. Ela diz para Dr. Pacheco não resistir e ele fica espantado com a atitude dela.



Nestor é preso e Belezinha e Irani vão falar com ele. Guilherme diz a Nestor que a justiça será feita. Miguel revela a Almeida que descobriu que ele falsificou o documento oficial e que não pode exercer a função de magistrado. Diz que Almeida deveria ter sido aprovado na Leitura de Bacharéis, em Lisboa, onde a Coroa ainda estava presente, mas ele não passou por nada disto. Almeida, com raiva, retira uma arma da gaveta, mas Miguel também pega uma arma de dentro da bolsa. Maria Isabel, com raiva, procura por Juliana e encontra uma carta de despedida. Tia Joaquina tenta tirar das mãos dela, mas Maria Isabel a enfrenta. Depois de ler a carta, Maria Isabel diz que foi melhor mesmo Juliana ter ido embora com seu pai.



Miguel diz para Almeida que ele será punido não apenas por falsificar um documento oficial, mas também pelos desvios que fez durante as obras de construção da estrada, deixando de pagar o que devia ao Príncipe. Miguel dá um prazo para Almeida oficializar a liberdade de Juliana até o dia seguinte e sai. Almeida fica furioso. Maria Isabel vai atrás de Miguel pedindo perdão mas ele a ignora. Maria Isabel grita para Miguel dizendo que Juliana e ele jamais ficarão juntos. Miguel vai atrás de Kamau na casa de Esméria. Miguel pede perdão a Kamau pelo mal que seu pai o fez. Maria Isabel conta para Almeida que Kamau é pai de Juliana. Osório escuta e, com muita raiva, diz que sabia que o conhecia de algum lugar.



Miguel diz para Kamau que tem planos com Juliana, mas precisa da permissão do pai para realizá-los. Maria Isabel, Almeida e Osório, muito nervosos, planejam alguma coisa contra Juliana, Miguel e Kamau. Maria Isabel revela que Kamau levou Juliana para um quilombo. Almeida manda matar todos os escravos do quilombo. Tia Joaquina vai ao quilombo e conta para Juliana que Maria Isabel já sabe de tudo. Tia Joaquina arruma Juliana para o casamento. Miguel se aproxima de Juliana e beija sua mão. De longe, uma pessoa observa tudo.



Os resumos dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora. OFuxico se isenta de culpa no caso de alterações.