Rede Record – Escrava Mãe – Osório tenta pegar Catarina a força

Catarina não aceita a comida que Osório tenta forçá-la a comer. Ela é acorrentada e fica desesperada. Osório tenta pegá-la a força. Kamau chega e manda que largue Catarina e diz que voltou para acabar com ele. Loreto encara Miguel ainda preso e diz que nada munda em relação a situação de Juliana, que ela é escrava e pertence ao comendador e que Miguel deve entregá-la ou também será condenado à morte. Maria Isabel entra, agitada, perguntando o que está acontecendo.



Loreto explica os crimes que Almeida cometeu e Maria Isabel fica satisfeita. Ela diz que, com a ausência da mãe, de Teresa e Leôncio ainda criança, seria a responsável por responder tudo o que diz respeito ao Engenho do Sol, incluindo os escravos. Miguel pergunta onde Maria Isabel quer chegar. Maria Isabel diz que Juliana pertence a ela e que ele precisa voltar logo. Miguel diz que jamais ficará com ela. Maria Isabel interrompe e revela que não quer nada com Miguel, que ele não merece seu amor. Maria Isabel exige a Loreto que Miguel entregue Juliana ou seja condenado à morte.



