Redes sociais já apontam os três mais odiados da casa do BBB17

Embora o jeito sério e aparentemente pouco amistoso de Gabriela Flor na casa do Big Brother Brasil tenha sido alvo de críticas assim que a moça pisou na casa, ao longo das últimas horas os fãs que costumam debater o programa parecem ter reformulado a opinião. Primeiro, porque a bailarina mudou da água para o vinho desde a manhã de hoje, o que para muita gente ajudou a desfazer a má impressão inicial. A expressão fechada da bailarina durante a estreia era – literalmente – sintoma de fome e de um certo nervosismo. E, segundo, porque os internautas direcionaram a birra em direção do trio de recém-amiguinhos Antônio, Vivian e Mayara. Há, inclusive, quem já compare o teor das conversas entre os três com as fofocas (malsucedidas, conforme o tempo mostrou) de Renan, Juliana e Adélia no BBB16.

De cara os gêmeos conquistaram a antipatia do público, mas, dos dois, Antônio é quem força a barra para aparecer e se destacar num nível que beira o insuportável. Ao se referir a Gabriela como “macumbeira”, gerou uma onda de revolta nas redes sociais. Outro ponto contra: Antônio vivia aos pés das gêmeas Emilly e Mayla e deixou as duas de lado assim que Mayara chegou à atração. Mayara, por sua vez, não só correspondeu à atenção do “gêmeo mau” como ainda deu início ao já manjado trabalho de formar a primeira panelinha da edição. Para Vivian, de quem virou melhor amiga, já avisou que se bater de frente com Gabriela vai mandar a moça “alisar o cabelo”, mais uma frase de cunho racista que despertou o repúdio na internet. E, efeito supremo das emoções intensas e efêmeras que permeiam o BBB, acabou virando o jogo positivamente para Gabi.

Vencedoras na primeira Prova do Líder, Mayara e Vivian passaram a ostentar pela casa a mesma autoconfiança marrenta de Antônio. “Meus assessores lá fora já tão ‘subindo’ hashtag”, disse Mayara, num determinado momento. A internet, rápida e maravilhosa como de praxe, não perdoou: “A única coisa que tá subindo por aqui é sua rejeição, querida” foi a piada do dia.

180 Graus (Com informações da VEJA.com)