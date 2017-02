Representantes de casa noturna e escola são detidos por roubar energia

Duas pessoas representantes de uma escola e uma casa noturna foram presas na noite de sexta-feira (3) na Zona Leste de Teresina por roubo de energia. As prisões ocorreram durante uma operação realizada pela Eletrobras Distribuição Piauí e o Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco).

De acordo com informações da Eletrobras, durante a fiscalização nos dois estabelecimentos, foi constado o furto de energia, fato que configura crime. Na casa noturna, os técnicos acompanhados de policiais do Greco, verificaram a existência de dois desvios de energia. O estabecimento já havia tido o fornecimento interrompido por inadimplência.

Na escola, também foi encontrado um desvio. Ambos foram encaminhados para a sede do Greco para prestar esclarecimentos.

Em novembro do ano passado, o Grupo de Repressão ao Crime Organizado prendeu em flagrante um empresário, proprietário de motéis na cidade de Oeiras e um casal de médicos em Picos suspeitos de desvio de energia. De acordo com a Eletrobras Piauí, somente em 2016, foram 16 empresários presos por cometer o mesmo crime.

O prejuízo causado pelo empresário à companhia fornecedora de energia chega a R$ 157 mil por mês. No motéis de sua propriedade, haviam 16 unidades de ar-condicionado, 16 frigobares e 16 televisores.

Quem for pego desviando ou fraudando energia (quando há o rompimento do lacre do contador) pode pegar até quatro anos de reclusão, sendo enquadrado nos artigos 171 e 155 do Código Penal.

G1

