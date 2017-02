Revólver falha e policiais usam uma foice para deter homem enfurecido no Piauí

Um homem enfurecido, na tarde deste sábado (4), tentou agredir uma guarnição do 15º Batalhão da Polícia Militar na cidade de Buriti dos Montes, região de Campo Maior, com golpes de foice. O homem entrou em luta corporal com os policiais e terminou sendo atingido com a própria foice. Segundo a imprensa local, a polícia…