Riquelme também deixará o ‘Aviões’ para integrar banda de Sol Almeida

Além de Solange Almeida, o baterista Riquelme também deixará o Aviões do Forró. A informação foi confirmada pela própria cantora em entrevista concedida à Rádio Sociedade da Bahia, nesta segunda-feira (09/01).

Outros cinco músicos também acompanharão Solange.

“Vem uma galera comigo. Riquelme está comigo”, disse, durante a entrevista.

Foi Xand do Aviões quem deu fama ao baterista, sempre citado durante as canções no show. Francisco Pedro Dário, o Riquelme, faz parte do Aviões desde 2002.

DVD SOLO

Já está tudo pronto para a gravação do primeiro DVD de Solage, em carreira solo.

A produção, intitulada “Sentimento de Mulher”, já tem confirmadas as presenças de Anitta, Ludmilla, e do próprio Xand.

A gravação acontecerá dia 8 de fevereiro no Citibank Hall, em São Paulo.

Em maio deste ano, Sol também vai participar da “Festa das Patroas”, em Salvador, ao lado de Maiara e Maraisa, e Marilia Mendonça.