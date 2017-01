SAMU estadual renova frota de ambulâncias em seis municípios

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Piauí (SAMU-PI) receberá do Ministério da Saúde seis novas ambulâncias para renovação da frota dos municípios de Bocaina, Caracol, Cristino Castro, Gilbués, Guadalupe e Tanque do Piauí.

A escolha desses municípios se deu através de nota técnica publicada pelo Ministério expondo os critérios de renovação da frota do SAMU para o ano de 2016 e que está sendo entregue agora. Segundo Cristiane Rocha, coordenadora do SAMU estadual, os municípios que ainda irão renovar a frota em 2017 terão que aguardar um novo lote de ambulâncias que o Ministério da Saúde irá disponibilizar.

As unidades móveis irão beneficiar, além desses municípios-base, cidades dos territórios de desenvolvimento do Vale do Rio Guaribas, Serra da Capivara, Chapada das Mangabeiras, Tabuleiros do Alto Litorâneo e Vale do rio Canindé, onde estão localizados.

Atualmente, o SAMU estadual atende 60% da população e está presente em 70 municípios, contando com 120 ambulâncias, sendo 105 Unidades de Suporte Básico e 15 Unidades de Suporte Avançado.

O serviço funciona 24h por dia, socorrendo pacientes com necessidade de serem levados a unidades que prestam serviços de urgência ou emergência em hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPA).