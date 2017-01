Saúde e Uespi lançam edital para 21 vagas de residências médicas

A comunidade médica do Piauí será contemplada com mais 21 vagas de residências, que se darão nas áreas de cirurgia geral, clínica médica, medicina intensiva, otorrinolaringologia, ginecologia e obstetrícia, cirurgia pediátrica, cirurgia vascular, coloproctologia e cirurgia do aparelho digestivo. A assinatura do edital referente às vagas foi realizada na manhã desta quinta (12/01), pela administração superior da UESPI e pelo Secretário de Saúde do Estado, Francisco Costa.

O edital é de responsabilidade das Comissões de Residências Médicas dos hospitais Getúlio Vargas, Maternidade Dona Evangelina Rosa e Hospital Infantil Lucídio Portela, e terá seu processo seletivo organizado pelo Núcleo de Concursos e Promoção de Eventos – NUCEPE da UESPI.

As residências são um importante meio de qualificação dos profissionais da medicina, e as contempladas por este edital serão orientadas em sua maioria por docentes da UESPI. “É um edital importante, esperado pela comunidade médica do estado, e a gente vê como um avanço importante a parceria da UESPI com as comissões e com a secretaria. Todos nós ganhamos com esses cursos que tem sua qualidade reconhecida e comprovada, portanto é um dia de festa para nossa instituição e principalmente para a comunidade médica”, afirmou a reitora em exercício da UESPI, Bárbara Melo.

Os cursos são importantes também para alcançar objetivos tratados pelo governo do estado, como esclarece o secretário Francisco Costa: “Queremos ampliar a oferta de vagas no curso de Medicina, mas também ampliar os programas de residência médica. Isso vai contribuir para a ideia do governador de descentralizar a saúde, criando as condições de recursos humanos para levar os serviços especializados para o nosso estado”.

Outro ponto importante dos cursos é que permitem aos profissionais se qualificar sem ter que se deslocar a grandes centros, como era necessário anteriormente. “Até pouco tempo esses profissionais tinham que se deslocar para estados do sul e sudeste pra ter essa formação mais especializada, e a gente está lançando esse edital e formando esses profissionais aqui mesmo no Piauí, o que é um grande avanço”, garantiu o novo diretor do CCS/UESPI, Jesus Abreu.

Além das 21 vagas ofertadas, a UESPI já conta com 9 residências em andamento, com mais outros 27 residentes, como explica o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da UESPI, Geraldo Eduardo: “Hoje nós, em parceira com os hospitais e com a Sesapi, ofertamos 9 residências, 7 no HGV, uma no Hospital Infantil e outra na Maternidade. Isso aumenta a eficiência do atendimento dessas instituições, uma vez que a presença do residente exige a presença de um médico especialista para a formação dele, isso faz com que o atendimento seja mais qualificado, uma vez que se associa serviço e formação ao mesmo tempo”.

Para o supervisor da residência médica em cirurgia pediátrica e representante da Coreme do Hospital Infantil, Edinaldo Miranda, a residência nessa área é essencial porque o estado do Piauí é carente de médicos nessa especialidade, com 11 profissionais em atividade plena no estado. “Ela é responsável por todo o atendimento ambulatorial no hospital infantil, é essencial para a cirurgia da criança no estado, e foi a primeira residência médica a ser fundada no Piauí, através da visão do secretário de saúde da época, que viu a necessidade de fomentar no próprio estado a formação de profissionais”, destaca.

As inscrições para as vagas serão realizadas, exclusivamente, no endereço http://nucepe.uespi.br , a partir das 10h do dia 16.01.2017 até as 14h do dia 20.01.2017 (horário do Piauí).

Governo do Piauí

