SBT – Carinha de Anjo – Cecília e Fátima colocam o papo em dia

Fátima conversa com a irmã após muito tempo e lhe presenteia com jujubas. Rosana telefona para o delegado Peixoto e diz que aceita ir com ele para um show sertanejo. Cecília conta para Fátima que descobriu, com o tempo, que seu carinho não é apenas por Dulce Maria, mas que também está apaixonada por Gustavo. Fabiana e Pascoal ajudam Fátima com a mudança para sua casa nova.



Doutor André diz para Cecília que, se ela quiser, ele pode dizer para a Madre Superiora que ela precisa de alguns exames, para adiar sua mudança para o colégio do Rio Grande do Sul. Rosana presenteia Emílio com a roupa de Super Eu. O garoto diz para a mãe que quer ajudar Dulce Maria a sair do colégio.



