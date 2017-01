SBT – Carinha de Anjo – Dulce Maria convida Cecília para almoço em família

Delegado Peixoto tenta verificar a denúncia contra Flávio para prender em flagrante o homem. Dulce Maria chora ao lembrar da mãe. Cecília conta para Tia Perucas que anda em dúvida quanto a vida religiosa. Estefânia comemora e diz que Gustavo terá chance.



Cecília encontra uma casa para sua irmã morar. Cecília agradece Tia Perucas e Gustavo. Dulce Maria pede para que Cecília almoce com eles. Fabiana conta para as irmãs que irão participar de um concurso de coral, mas que falta contar para a Madre Superiora. Gustavo leva Cecília, Tia Perucas e Dulce Maria para almoçar num restaurante com Vitor.



Os resumos dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora. OFuxico se isenta de culpa no caso de alterações.