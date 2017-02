SBT – Carinha de Anjo – Dulce Maria volta a sonhar com Tereza

Dulce Maria sonha com sua mãe, Tereza. A mulher diz que é formada em psicologia. Silvestre está triste que Solange não gostou da pintura que ele fez dela. Frida e Bárbara pegam a escova de dentes de Dulce Maria para ela ficar com cheiro ruim na boca. Valentina aparece para proteger Dulce Maria e diz que pegou as escovas de dentes das duas meninas também. Frida devolve a escova de Dulce Maria e Valentina a das duas meninas encrenqueiras.



Gustavo vê as fotos de Nicole no show de Zé Felipe e fica encantado com a beleza dela. As crianças brincam de dança das cadeiras. Cecília pede para Fátima não aceitar o emprego com Vitor para ficar longe da família de Gustavo. Cecília chora e pede perdão por ter agido por impulso.



