SBT – Carinha de Anjo – Fátima chega ao colégio da cidade de Doce Horizonte

Rosana recebe flores do delegado Peixoto, junto com um convite para ir com ele até um show. Gustavo vai até o colégio para tentar conversar com a irmã Cecília a sós, mas a Madre Superiora não autoriza. Rosana conta para Juju sobre ter saído com Peixoto. Zé brinca com seus amigos com guerra de bexiga com água.



Fátima chega ao colégio de Doce Horizonte e descobre que Cecília está em descanso por ordens médicas. Madre Superiora vê Zé Felipe e seus amigos vestidos de freiras e caçoando delas. Fabiana conta para Fátima que Cecília vai embora e a irmã da noviça fica desconcertada.



Os resumos dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora. OFuxico se isenta de culpa no caso de alterações.