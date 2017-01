SBT – Carinha de Anjo – Gustavo rompe o noivado com Nicole

Dulce Maria sonha com a mãe, Tereza. Rosana vai até a delegacia falar com Peixoto e fazer a denúncia contra Flávio, apresentando a foto que Emílio fez como prova do roubo dos computadores. Madre Superiora diz para Padre Miguel que Cecília será transferida para um colégio bem longe. Gustavo termina o noivado com Nicole. Padre Miguel conta para a Tia Perucas sobre a decisão da Madre Superiora.



Flávio fica irritado, Haydee chora e Nicole não sabe o que fazer com o fim do noivado. Madre Superiora avisa que, em uma semana, Cecília será transferida para o novo colégio. Cecília chora e pede para que a Madre lhe deixe ficar perto de Dulce Maria nesses últimos dias. Gustavo quer ajudar Cecília. Tia Perucas e Gustavo vão até o colégio conversar com a Madre Superiora, que é ríspida. Diana conversa com Cecília. Gustavo percebe que despertou a paixão de Cecília.



