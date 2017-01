SBT – Carinha de Anjo – Irmã Cecília passa mal e tem que ser atendida por um médico

A irmã Cecília desmaia no quarto onde a irmã Fabiana está dormindo. Bárbara e Frida jogam papel em Dulce Maria na sala de aula e dizem que agora a pequena não tem mais Cecília para lhe proteger. Fabiana acorda e entra em desespero ao ver Cecília desacordada no chão. A noviça grita por socorro. Vitor chega ao colégio com os ingredientes que usará para dar aula de culinária para as crianças, onde Dulce Maria será sua assistente.



Vitor começa a dar a aula para as meninas e ensina como fazer brigadeiros saudáveis de banana, cenoura e de batata doce. O médico André vai até o colégio para avaliar Cecília que está ardendo em febre. Madre Superiora explica ao médico que Cecília tem passado por fortes emoções e tem saúde frágil.



Dulce decide separar alguns brigadeiros para levar para a irmã Cecília. A noviça delira de febre e repete o nome de Dulce Maria. Fabiana conta para Dulce Maria que Cecília está doente, em troca Da informação recebe brigadeiros. Inácio entrega para Zeca os ingressos que ganhou na promoção da rádio para irem ao show de Zé Felipe, filho do sertanejo Leonardo, que acontecerá em breve na cidade.



Os resumos dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora. OFuxico se isenta de culpa no caso de alterações.