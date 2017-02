SBT – Carinha de Anjo – Juju fica chateada após ver fotos de Zeca com Nicole em show

Haydee continua a investir no delegado Peixoto, que está interessado na Rosana. Juju está chateada com Zeca, por ver as fotos dele no camarote do show de Zé Felipe com Nicole. Haydee inventa para Peixoto que o apartamento dela foi invadido. Fatima diz para Vitor que não poderá aceitar o convite dela para que ela trabalhe no food truck. Frida esquece o gravador ligado e escuta a conversa que gravou de Fabiana com Dulce Maria.



Bárbara e Frida descobrem que Fabiana conseguiu que as freiras participem de um concurso da TV, mas sem autorização da Madre Superiora. Gustavo telefona para Nicole e elogia a nova postura dela. O empresário convida Nicole para jantar. Bárbara e Frida dizem para Dulce Maria que sabem do segredo do concurso, mas que só não contam para ninguém se ela fizer algo para elas.



Tia Perucas conversa com Cecília e pede ajuda dela para que Fátima não perca o emprego com Vitor. Cecília diz que a culpa foi dela. Frida e Bárbara dizem que Dulce Maria precisa renunciar ao cargo de representante de sala se quiser manter o segredo de Fabiana. Cecília pede para que Fatima reconsidere e aceite o emprego com Vitor.



