SBT – Carinha de Anjo – Madre Superiora flagra Cecília e Gustavo juntos na rua

Rosana vê Flávio e vai falar com ele. Emílio aproveita e tira uma foto do computador que está com o homem. Flávio diz que Nicole logo estará de volta e ameaça a guarda do menino mais uma vez. Madre Superiora flagra Cecília na rua com Gustavo e fica nervosa. Emílio conta sua descoberta para a mãe. Nicole volta para Doce Horizonte com a mãe, Haydee. Madre Superiora acredita que Cecília mentiu e cometeu um pecado.



Madre Superiora telefona para o Padre Miguel e conta o que descobriu. Nicole vai até o apartamento de Gustavo. Dulce Maria diz que Nicole estragou o domingo deles e que Cecília seria uma ótima mãe. Madre Superiora avisa que pedirá a transferência de Cecília para outro colégio para que ela possa repensar sobre sua vida religiosa sem influências. Cecília também está proibida de falar com Dulce Maria fora da sala de aula.



