SBT – Carinha de Anjo – Solange chora ao se deparar com retrato feito por Silvestre

Nicole almoça na casa de Zeca e fala sobre o possível encontro com um empresário. Gustavo diz para Vitor que encontrou Nicole e que ela está mudada, com um temperamento mais calmo e bondoso. Dulce Maria dia para Tia Perucas que tem medo de Gustavo voltar com Nicole. Cecília telefona para o doutor André para dizer que não será mais transferida. Franciely, Solange e Silvestre ganham folga.



Irmã Fabiana dá aula de canto para Zeca. Silvestre presenteia Solange com um quadro que ele pintou especialmente para ela, com um retrato dela. Solange chora ao ver o retrato feito por Silvestre. Fabiana fica sabendo da aproximação de Nicole com Zeca. Fabiana conta para Cecília e diz que ninguém muda de uma hora para outra. Zeca entrega para Juju o vídeo que gravou com o sertanejo Zé Felipe para seu vlog.



