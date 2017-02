SDR entrega mais de 100 mil alevinos para sete municípios

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural (SDR) realizou, nessa quinta-feira (02), na Estação Piloto de Piscicultura Deputada Francisca Trindade, a entrega de alevinos para produtores individuais da região de Nazária. No evento, foram entregues 102.000 alevinos para agricultores familiares dos municípios de Miguel Alves, Nazária, Palmeirais, Porto, Campo Largo e Lagoa do Piauí.

A produção e entrega de alevinos 2017 iniciaram no mês de janeiro e vão até o mês de maio para as espécies tambaqui e tambatinga, período em que os peixes ainda estão em período reprodutivo. Já os alevinos de tilápia são entregues durante todo o ano, visto que estes se reproduzem o ano todo. O planejamento da SDR é produzir e entregar, até dezembro de 2017, 1.500.000 alevinos de tambaqui, tilápia e tambatinga. A produção dos alevinos fica sob a coordenação da Superintendência da Agricultura Familiar (Suaf/SDR).

Este ano, já foram beneficiados com 47.000 alevinos, agricultores familiares dos municípios de Porto, Santo Inácio, Palmeirais, Nazária e Flores do Piauí. Esses alevinos são doados para agricultores familiares que estejam organizados em associações, sindicatos rurais, colônia de pescadores, prefeituras e cooperativas, que ja cultivam peixes ou que queiram iniciar o cultivo.

O secretário de Estado do Desenvolvimento Rural, Francisco Limma, destacou a ação como essencial no plano de desenvolvimento do Piauí para incrementar a piscicultura no estado e falou sobre a importância da entrega destes alevinos “Hoje, são entregues alevinos a pequenos produtores desses municípios. A previsão de produção é de 2 milhões de alevinos, onde 1,5 milhão será para distribuição entre associações e pequenos produtores e 500 mil para comercialização, atendendo a demanda do Piauí inteiro. Esse é o período que a demanda por alevinos aumenta, que é justamente no período chuvoso. E esta ação busca primordialmente fomentar, como mais uma das ações do governo, a atividade da piscicultura no Piauí, juntamente com o planejamento de um programa estadual de incentivo ao desenvolvimento da piscicultura no estado, buscando parcerias privadas e também com órgãos públicos, atraindo novas empresas e estruturando os pequenos produtores”, destaca o gestor.

O capitão Elias Vitor da Cruz, presidente da Associação de Piscicultores do Município de Nazária, afirma que ações como essas fazem a diferença e promovem, de forma concreta, o desenvolvimento da piscicultura.

“É de grande importância esse tipo de benefício para a população nazariense, para os piscicultores dessa região. Somos associação há três anos, e, desde o ano passado, recebemos a ação que vem sempre em uma hora oportuna, e que visa somente incrementar a produção e a atividade do pescado aqui no Piauí. Um passo importante para tornar o estado um dos maiores produtores de peixe no Brasil”, ressalta o produtor.

Alguns dos beneficiados com a entrega foram produtores do Assentamento Ernesto “Che” Guevara – ASTCHE, Prefeitura Municipal de Miguel Alves, Associação dos Piscicultores e Produtores de Miguel Alves (Raimundo Gomes da Silva Neto), Associação dos Piscicultores de Nazária, Associação Amigos Salinas e Estiva, Associação Lagoa de Campo Largo, Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Miguel Alves e Associação dos Produtores Rurais do Povoado Contente.

