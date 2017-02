Secretária de Educação de Queimada Nova participa de seminário da Undime na APPM

Nos dias 30 e 31 de Janeiro, Edleusa Amorim Dirigente Municipal de Educação da cidade de Queimada Nova, participou do seminário para os DME dos municípios na Associação Piauiense de Municípios (APPM). O evento aconteceu no Auditório da APPM e teve como proposta qualificar os gestores e técnicos municipais.

No primeiro dia de trabalho no auditório da APPM, entre as programações estavam a palestra do Dr. Hans Kelsen, que ministrou sobre Recurso da Educação e Prestação de Conta. A programação do segundo dia, iniciou com a palestra da Profª Cleidimar Tavares que falou sobre uma gestão eficiente na educação.

Logo após aconteceu a palestra Conviva Educação: Atualização do valor do piso salarial do Magistério e Plano de Carreira onde foi ministrada pela Profª Cleuza Repulho. No decorrer da manhã ainda houve outras palestras com a intenção de capacitar ainda mais os gestores.

Edleusa Amorim, Dirigente de nosso município comentou sobre a importância do evento dizendo o quanto foi gratificante. “Esse seminário veio a ser realizado em um bom momento, quando precisamos ter mais conhecimentos e estarmos mais preparados mediante as demandas vindas por parte da sociedade”.