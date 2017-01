Secretário de Saúde busca melhorar atendimento em Santa Cruz do Piauí

O novo secretário de Saúde de Santa Cruz do Piauí, odontólogo Murilo Santos, em entrevista ao Folha Atual relatou o estado em que encontrou a pasta. Ele disse que observou problemas estruturais e a ausência de material humano. “Peguei a Secretaria com seis cadeiras, aí consegui remanejar de outros órgãos para que pudesse começar o trabalhar”, comentou.

Murilo Santos disse ainda que a Farmácia Básica estava desprovida de medicamentos, além do hospital local. Para garantir o funcionamento dos órgãos ele informou que teve de fazer um pedido emergencial para atender o usuário do Sistema Único de Saúde (SUS).

Para garantir o atendimento médico a população, foi elaborada uma escala com os três profissionais que atendem os pacientes. Dessa forma há plantões em todos os dias da semana. Atualmente o município conta com três consultórios odontológicos, mas a Secretaria deverá fazer alguns remanejamentos. Além do próprio Secretário, estão disponíveis três odontólogos: Selva Carvalho, Lorena Gonçalves e Marcelo Moura. “Tentaremos manter essa escala com quatro profissionais”, frisou.

Secretário com a odontóloga Selva

Murilo Santos informou que a Secretaria de Saúde precisa de uma reforma urgente, e encontrou o município com duas ambulâncias do qual uma estava quebrada. As duas já passaram por manutenção e mais uma ambulância já foi solicitada junto ao Governo do Estado. Também está havendo o remanejamento do local de hospedagem das pessoas que precisam de tratamento em Teresina.

Município conta com três consultórios odontólogicos

Ele disse ter sido orientado pelo prefeito Barroso Neto para valorizar o usuário do SUS e dar uma resposta rápida para a sociedade de Santa Cruz do Piauí. “Fazer uma saúde para todos, voltada para os mais necessitados”, comentou.

Medicamentos foram adqueirdos para farmácia

Folha Atual