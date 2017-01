Secretário de Turismo limpa pessoalmente pichações da árvore penteada

O secretário de Turismo de Luís Correia, Henrique Filho, fez a limpeza da árvore penteada pessoalmente na manhã desta quarta-feira (25). Além do caule da árvore, foram removidas as inscrições de facções dos bancos do local.

O secretário classificou a pichação como “ato de vandalismo” e reuniu uma equipe para ir até o local menos de 24h depois do surgimento das inscrições.

Tradicional ponto turístico do litoral piauiense, a ‘árvore penteada’ amanheceu pichada com as siglas de duas das principais facções criminosas que atuam nos presídios brasileiros. Localizada no município de Luís Correia, a árvore trazia a inscrição FDN, abreviação de Família do Norte e o banco ao lado com a sigla do PCC, Primeiro Comando da Capital. Internautas estiveram no local na manhã desta terça-feira (24) e publicaram as imagens da árvore na web.

A Família do Norte é um dos grupos que surgiram contrários ao PCC – a FDN é apontada pela Polícia Federal como a terceira maior facção do País e é considerada a responsável pelo massacre no Complexo Penitenciário em Manaus, que agora se estendeu para o Rio Grande do Norte, no presídio de Alcaçuz.

Até então, não havia sido divulgado nenhum registro da presença da FDN no Piauí, mas após a publicação das fotos, o Sindicato dos Agentes Penitenciários – Sinpoljuspi, se manifestou confirmando a presença de líderes da Família do Norte em presídios do Estado.

Sejus

A Secretaria de Justiça do Piauí informou através de nota que investigará as informações e reforçou que continuará cumprindo com seu papel na manutenção da ordem e segurança pública, não colaborando para fomentar a legitimação de grupos criminosos no Estado.

Rayldo Pereiracidade Verde