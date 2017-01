Secretário reúne políciais do Piauí e diz que meta para 2017 é reduzir roubos e furtos

O secretário estadual de Segurança disse que a prioridade para 2017 será reduzir roubos e furtos na Capital com base nos bairros considerados mais perigosos, assim como os municípios com maior índice de criminalidade. A meta foi anunciada nesta sexta-feira (06) durante reunião com comandantes de batalhões da Polícia Militar, delegados titulares dos distritos de Teresina e do interior do Estado, além da subsecretária de Segurança, delegada Eugênia Villa.

Durante a reunião foram apresentados dados que mostram a situação da criminalidade no Estado. O ano passado fechou com 3056 adultos autuados em flagrante, o que representa um número maior do que o observado em 2014 (2773 autuados) e 2015 (2913 autuados).

Fábio Abreu fez avaliação positiva de 2016 quanto a redução de homicídios no Estado. Por outro lado, destacou que os crimes de roubo e furto ainda atormentam a população.

“Temos total consciência do que incomoda as pessoas. Existem bairros que facilitam ações criminosas devido a localização geográfica, assim sabemos onde poderemos atuar para garantir mais segurança”, disse o secretário.

O delegado geral Riedel Batista falou sobre as ações do interior. Segundo ele, os municípios maiores em extensão e índices de criminalidade contarão com operações integradas.

“Reforçaremos as operações unindo as polícias Militar e Civil para o combate ao tráfico e outros crimes. Queremos melhorar a estrutura das delegacias e aumentar o efetivo de policiais. Em breve, devemos chamar mais 20 delegados que atuarão no Sul do Estado”, disse Batista.



Delegado geral Riedel Batista

Fábio Abreu declarou também que o encontro é de prestação de contas, avaliação das ações de 2016 e definição de metas para o ano que se inicia.

A reunião acontece no auditório da Academia de Polícia Civil do Estado do Piauí (Acadepol), localizado no bairro Saci, em Teresina.

Cidade Verde

Relacionado