Seleção brasileira vai enfrentar Argentina e Austrália em amistosos na Oceania

Sob o comando de Tite, a seleção brasileira vai enfrentar a Austrália e Argetina em amistosos marcados para junho de 2017. De acordo com a “Folha de S. Paulo”, as partidas acontecerão na Oceania.

A partida contra a seleção argentina provavelmente aconteceria em Melbourne, num estádio de críquete. Com capacidade para cerca de 100 mil pessoas, a arena seria adaptada para receber a disputa do Superclássico das Américas.

Em novembro, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, o Brasil venceu os hermanos por 3 a 0 no Mineirão, em Belo Horizonte. A disputa marcou o retorno da seleção de volta ao palco da derrota para a Alemanha por 7 a 1.

No entanto, os locais ainda não foram oficialmente confirmados. A primeira das partidas amistosas é o último teste da fase de preparação da Austrália para a Copa das Confederações, que será realizada na Rússia.

Os dois amistosos foram fechados pela Pitch International, empresa inglesa de marketing esportivo, que assinou contrato com a CBF em 2011. A organização é responsável em estruturar a parte operacional dos amistosos da entidade brasileira até 2022.

Seleção em 2017

No ano que vem, o time de Tite terá ainda mais seis jogos pelas eliminatórias. Líder com 27 pontos, a seleção precisa de uma única vitória para garantir a vaga no Mundial da Rússia, que acontecerá em 2018.

O primeiro jogo da seleção em 2017 será no dia 25 de janeiro, num amistoso contra a Colômbia, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro. Já a primeira partida oficial em casa, acontece em março, pelas eliminatórias.

A seleção brasileira ainda terá pelo menos mais duas partidas amistosas, uma em agosto e outra em novembro do ano que vem. Tite já declarou que gostaria de enfrentar grandes seleções europeias, como a Alemanha ou Espanha. A CBF ainda está em negociação com os cartolas destes países. Caso aconteçam, os amistosos seriam na Europa.

Fonte: IG

