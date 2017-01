Sesapi lança edital com 174 vagas para Maternidade Evangelina Rosa

A Secretaria Estadual de Saúde lançou nesta quinta-feira (9) edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 174 vagas temporárias na Maternidade Dona Evangelina Rosa (MDER). As oportunidades são para médicos obstetras, pediatras, psiquiatras, ultrassonografistas, enfermeiros obstetras e técnicos em enfermagem. Confira o edital do seletivo aqui O período de inscrição será do dia 16…