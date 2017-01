Sete homens são presos suspeitos de furto e tráfico de drogas

Sete homens foram presos suspeitos de furto e tráfico de drogas na manhã desta quarta-feira (4) em uma casa na Zona Sul de Teresina. Segundo o capitão da Policia Militar Aldivan Nunes, de todos que foram levados ao 3º distrito policial que fica na região, um já estava sendo procurado pela Justiça.

“Tem um dos indivíduos que já tem mandado de prisão e que nós também conseguimos lograr êxito aqui, este já é procurado da Justiça, mas vamos conduzir todos ao distrito para fazer a triagem e depois vamos levá-los para a Central de Flagrante”, disse.

De acordo com a Policia Militar, os policiais chegaram até o ponto de venda de drogas depois que outros dois homens foram presos por terem participado de um assalto a uma academia na Avenida Barão de Gurguéia, também na Zona Sul. Com eles foram apreendidas mais de 100 pedras de crack e uma quantia em dinheiro.

O chefe de investigação do 6º distrito policial, Joatan Gonçalves, contou que os policiais fizeram uma busca dentro da casa a procura dos produtos furtados anteriormente.

“Os elementos que foram detidos hoje por conta desse furto, eles declinaram (não admitiram) que nesta residência havia produtos de furto que foram subtraídos. Não conseguimos encontrar os produtos, com certeza já devem ter tirado do local, mas encontramos as pedras de crack sendo comercializadas”, disse o chefe de investigação.

