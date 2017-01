Sine-PI oferta mais de 250 vagas de emprego

O Sistema Nacional de Emprego (Sine-PI) divulgou uma lista com 257 vagas de empregos em empresas de Teresina. As vagas contemplam pessoas com deficiência, todos os níveis de escolaridade e diversas áreas do mercado. A novidade da lista são as vagas para professor de ensino fundamental e médio que serão preenchidas de acordo com os critérios das escolas.

Os interessados em alguma das vagas devem estar cadastrados no sistema do Sine, caso não tenham o cadastro deverão se dirigir até a unidade principal, no Centro da capital e realizá-lo. Para o registro é necessário portar carteira de trabalho, RG, CPF, PIS, comprovante de escolaridade, comprovante de residência, CNH (se possuir) e certificados de cursos de qualificação profissional (se possuir).

Depois de cadastrado o candidato deverá retirar uma carta de encaminhamento no Sine para a empresa responsável pela vaga, onde se obedecer aos critérios, poderá ser contratado. As oportunidades são diárias e podem ser preenchidas a qualquer momento sem aviso prévio.

Os postos de atendimento do Sine, em Teresina, estão localizados no Centro, Parque Piauí, Dirceu e Espaço Cidadania e funcionam de 7h30 às 13h30. Para mais informações os candidatos devem entrar em contato com o número (86) 3221-2940/2941 ou pela Linha do Trabalhador: 0800 0866060.

Confira a lista de vagas disponíveis:

• Arte-finalista – 1 vaga

• Atendente de padaria – 1 vaga

• Atendente de telemarketing – 1 vaga

• Auxiliar de pizzaiolo – 1 vaga

• Chefe de depósito – 1 vaga

• Cobrador externo – 1 vaga

• Confeiteiro – 1 vaga

• Encarregado de tesouraria – 1 vaga

• Garçom – 1 vaga

• Inspetor de montagem – 1 vaga

• Manicure – 1 vaga

• Mecânico – 2 vagas

• Mecânico de ar-condicionado e refrigeração – 1 vaga

• Mensageiro – 1 vaga

• Mestre de obras – 1 vaga

• Montador de estruturas metálicas – 1 vaga

• Motorista de caminhão – 2 vagas

• Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações – 1 vaga

• Operador de telemarketing ativo – 15 vagas

• Operador de telemarketing ativo e receptivo – 200 vagas

• Padeiro – 1 vaga

• Professor de artes do ensino fundamental de 5ª a 8ª série – 1 vaga

• Professor de ciências naturais no ensino fundamental de 5ª a 8ª série – 1 vaga

• Professor de filosofia no ensino médio – 1 vaga

• Professor de inglês – 1 vaga

• Professor de português – 1 vaga

• Salgadeiro – 1 vaga

• Serigrafista – 1 vaga

• Topógrafo – 1 vaga

• Tratorista agrícola – 1 vaga

• Técnico de panificação – 1 vaga

• Técnico de refrigeração (instalação) – 1 vaga

• Vendedor pracista – 2 vagas

Vagas exclusivas para pessoas com deficiência:

• Assistente de vendas – 1 vaga

• Auxiliar de almoxarifado – 1 vaga

• Auxiliar de limpeza – 2 vagas

• Servente de pedreiro – 4 vagas

G1

