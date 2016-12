Solange promete “fortes emoções” para último show no Aviões do Forró, que será no Piauí

A cantora Solange Almeida anunciou na última semana sua saída do Aviões do Forró para seguir carreira solo. A cantora segue com a agenda de shows até o Carnaval, e a despedida está marcada para o dia 28 de fevereiro, no Piauí. “Ainda não planejamos, mas garanto que vai ser com fortes emoções”, contou ela.

Mas Solange também já está com um olho no futuro, planejando os próximos passos. É sobre a decisão de deixar a banda e os planos para depois da despedida que ela fala na entrevista a seguir.

O que vocês estão preparando para o último Carnaval junto com o Aviões? Quais são as surpresas e como está seu coração com essa despedida?

A irreverência do Aviões é o carro-chefe do Carnaval. Vamos passar por vários Estados e o Distrito Federal e encerraremos essa parceria com chave de ouro no dia 28 de fevereiro, na cidade de Luis Correia, no Piauí. Ainda não planejamos mas garanto que vai ser com fortes emoções. Vai ser a minha despedida, né?

Os fãs ficaram bem chocados com o anúncio. O que você tem a dizer a eles?

Foi muito difícil tomar a decisão porque não envolvia apenas um trabalho, mas sentimento, companheirismo e a minha história. Em 2016, completei 30 anos de carreira e a metade disso tudo foi no Aviões, por isso não foi fácil para a gente e nem para nossos fãs. Mas é vida que segue e até o Carnaval nós teremos mais de 30 shows para a nossa despedida.

Há quanto tempo você nutre essa vontade e como se deu esse próximo passo? Você disse que adiou esse plano por três anos. Por quê?

Muita gente tem associado minha saída a desentendimentos com meus sócios. Na verdade, há três anos manifestei a vontade de gravar um DVD paralelo em comemoração aos meus 30 anos de carreira, e daí as coisas foram acontecendo num percurso natural. Sempre que iniciava um ano, eu começava a planejar minha saída, mas acabava adiando em respeito aos meus sócios, ao Xand e principalmente aos meus fãs, mas acredito que este é o momento e o melhor de tudo é ter o apoio deles, vou eu torcer pela continuidade da história de sucesso do Aviões sob o comando do meu Xand.

E os preparativos para a gravação do primeiro DVD solo? Quem são os convidados?

Ansiedade está a mil! Vamos gravar no dia 8 de fevereiro, no Citibank Hall, em São Paulo. Já fechamos as participações e planejamos divulgar nas próximas semanas.

Quais caminhos na música você pretende percorrer com a sua estreia solo?

A música em geral. Vamos percorrer vários gêneros, mas preservando a minha identidade, que é o forró. Há dois dias, lançamos a “Duas e 23”, de forma acústica, que é nossa primeira música de trabalho, e já somamos mais de 1 milhão de views em nossa fan page.