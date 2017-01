Sonhando com magistério, homem usa Facebook para pedir emprego

O sonho de exercer o magistério levou um homem a pedir pelo Facebook um contrato como professor. Francisco Alves da Costa, 32 anos, é formado há três anos em história pela Universidade Estadual do Piauí (Uespi), mas nunca trabalhou em sala de aula porque as escolas exigem experiência.

“Depois que a gente se forma tem a questão da falta de experiência. Mas como terei experiência sem oportunidades? Aqui é preciso ter nome no mercado, ser conhecido, mas acredito que até para isso é preciso ter oportunidades, alguém que acredite em você”, ponderou.

Sem conseguir trabalho em escolas e precisando sustentar sua família, Francisco acabou aceitando a primeira oportunidade de trabalho: auxiliar de serviços gerais na Maternidade Dona Evangelina Rosa. Ele diz que mesmo não estando ainda em uma sala de aula, realiza o trabalho com ânimo e busca fazer o melhor.

“Tentei todas as maneiras para ingressar em alguma escola, mas não deu. Precisava honrar os meus compromissos, então aceitei a indicação de amigos e já estou há nove meses como auxiliar de serviços gerais. Na verdade eu estaria realizado em sala de aula, lógico, estudei para isso. Mas é daqui que tiro o meu sustento hoje e por isso, procuro fazer o meu trabalho com responsabilidade e ânimo, dando o meu melhor”, contou.

Postagem viralizou em redes sociais

(Foto: Reprodução/Facebook)

Ainda com o desejo de ingressar em uma sala de aula, Francisco e a esposa resolveram divulgar uma foto dele com um cartaz com um pedido de oportunidade para lecionar. Segundo ele, a ideia repercutiu entre amigos e desconhecidos, sendo divulgada também em outros estados como Maranhão e Minas Gerais.

Ele ainda não recebeu o contato de nenhuma escola, mas se diz confiante e não para de se capacitar. Filho de agricultores, Francisco, que frequentou o ensino médio regular aos 23 anos de idade, está prestes a finalizar a pós-graduação e estuda em casa na esperança de que, quando o mercado chamar, não esteja desatualizado.

“Tenho muita esperança. As pessoas estão divulgando muito. Então não posso ficar obsoleto, estudo todos os dias e me capacito. Quando alguém me chamar, estarei pronto. A sala de aula é o meu sonho e não vou desistir”, finalizou.