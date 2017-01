Taxista é morto a facadas durante tentativa de assalto em Teresina

Um taxista foi assassinado a facadas durante uma tentativa de assalto, na noite desta segunda-feira (24), no bairro Bela Vista, Zona Sul de Teresina. Segundo a Polícia Civil, o homem recebeu várias perfurações nos braços e no tórax, chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu quando era levado ao hospital.

De acordo com o delegado Francisco Barêtta, titular da Delegacia de Homicídios, as informações são de que dois homens pediram uma corrida no ponto onde o taxista trabalhava, próximo à caixa d’água do bairro Parque Piauí e anunciaram o assalto quando o táxi estava passava pela Rua 6, do loteamento Bela Vista III.

“Os suspeitos chegaram ao ponto e outros taxistas se recusaram a fazer a corrida. Um outro taxista levou os homens em direção ao Bela Vista, onde foi anunciado o assalto e ocorreu o crime. A vítima, ainda muito ferida, chegou a bater o carro em um muro, em uma rua do loteamentro Bela Vista III”, informou.

O delegado informou ainda, que a vítima chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU), mas morreu quando era levado ao hospital. De acordo com Barêtta, as perfurações foram violentas e algumas muito profundas.

“Ele teve um corte muito profundo em um dos braços e uma perfuração profunda no tórax que deixaram suas vísceras expostas. Foram golpes muito violentos e ele acabou não resistindo mesmo após o socorro”, relatou.

Barêtta informou que a Delegacia de Homicídios esteve no local logo após o ocorrido e continua em diligências na busca dos suspeitos. O carro da vítima foi levado à delegacia e já foram solicitados todos os exames pela perícia papiloscópica.

G1









Fonte