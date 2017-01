TCE atuará junto com a Receita para coibir sonegação e os crimes fiscais

O Tribunal de Contas do Estado vem fechando o cerco para impedir que os gestores no Piauí saiam da linha.

Desta vez a Corte de Contas reforçou a parceria com a Receita Federal para desenvolver ações conjuntas de combate à sonegação e crimes fiscais no Piauí.

E nesta terça-feira (10), o presidente do TCE-PI, conselheiro Olavo Rebelo, e o delegado da Receita Federal no Piauí, Eudimar Alves Ferreira estiveram reunidos para debates estratégias para melhorar a eficácia do trabalho de controle externo.

A Receita ficou animada com a possibilidade de obtenção de ainda mais dados sobre os contribuintes providenciados do Estado e municípios, o que facilitará o monitoramento do recolhimento das contribuições.