Tentativa de assalto tem troca de tiros na frente da Caixa Econômica

Uma tentativa de assalto terminou em troca de tiros na frente da agência da Caixa Econômica do bairro Piçarra, na zona Sul de Teresina. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (6).

O cabo Nilton Oliveira, do 1º Batalhão da Polícia Militar, conta que a confusão começou quando o acompanhante de um homem que estava chegando no banco percebeu que três assaltantes iam lhe abordar. “O acompanhante percebeu, ao descer do carro, que um dos assaltantes estava armado e começou a trocar tiros com eles”, detalha o cabo da PM.

Com a troca de tiros, os assaltantes fugiram e roubaram um veículo, palio preto placa NIW 8177 na saída da Avenida São Raimundo. Polícias do Bope teriam iniciado perseguição no sentido de capturar os assaltantes.

Um empresário que prefere não se identificar conta que, pelo menos, dez tiros foram efetuados.”Todo mundo ficou desesperado. Eu estava dentro do banco. Na rua algumas pessoas se jogaram no chão com medo dos tiros”, conta a testemunha.

O chefe de investigação do 6º Distrito Policial, Joattan Gonçalves, está colhendo informações sobre o caso.

“Vamos solicitar as imagens do circuito de segurança do banco. Sabemos que ninguém ficou ferido e um carro foi atingindo de raspão”, disse Joattan. O chefe de investigação acredita que o caso seja uma “saidinha de banco”.

Flash de Izabella Pimentel (Especial no Cidadeverde.com)

Rayldo Pereira ( Da Redação)

rayldopereira@cidadeverde.com