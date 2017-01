Trio assalta pet shop e rouba filhote avaliado em R$2.500

Três homens invadiram um pet shop e roubaram um filhote da raça Shih Tzu, avaliado em R$2.500, na noite de sexta-feira (20). O estabelecimento fica localizado na Zona Leste de Teresina. Além do animal, os criminosos também roubaram cerca de R$ 800 que estava no caixa, um pacote de ração de 1kg, um celular e colar de uma funcionária.

De acordo com uma funcionária, que prefere não se identificar, os homens chegaram ao local como clientes e, depois um deles apontou a arma para os funcionários, pediu que eles ficassem calados.

Trio roubou filhote da raça Shih Tzu, avaliado em

R$2.500, em Teresina (Foto: Arquivo Pessoal)

“Os bandidos não foram agressivos, mas a situação nos deixou nervosos porque eles estavam armados.Enquanto um pegava o filhote da raça Shih Tzu, outro fazia um arrastão no caixa e levOU os pertences da funcionária”, revelou.

As imagens do circuito de segurança registraram a ação dos assaltantes. Pelas imagens é possível ver a chegada dos criminosos.Não foi divulgada para a imprensa, o momento em que o trio deixa o local levando o filhote.

No momento do assalto não havia clientes no local. Além do filhote roubado, outros dois animais estavam no pet shop, mas não foram roubados. O caso foi denunciado à polícia.