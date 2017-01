UFPI estende calendário acadêmico para campi ocupados contra PEC 55

Um novo calendário foi aprovado no dia 19 de dezembro, pela Pró-reitoria de Ensino de Graduação (PREG) da Universidade Federal do Piauí (UFPI), com uma extensão de datas para os campi ocupados em protestos contra a PEC 55, que estabelece um limite para os gastos investimentos do Governo Federal pelos próximos 20 anos. A decisão da universidade acrescenta mais 34 dias ao período 2016.2 e as aulas devem seguir até o mês de fevereiro.

O novo calendário foi aprovado no dia 19 de dezembro e irá contemplar alguns cursos que paralisaram nos campi de Teresina e Parnaíba, e os campi de Picos e Bom Jesus, no Sul do estado, que paralisaram todas as atividades de graduação.

“A universidade se organizou com os gestores de campi e unidades de ensino para analisar e propor uma alternativa para dar prosseguimento ao período 2016.2, dentro dessa realidade diferenciada para a universidade, então foi feita uma proposta de expansão do período”, disse a pró-reitora de ensino de graduação da UFPI, Maria do Socorro Leal.

Para os estudantes de Teresina a proposta contempla os cursos que paralisaram totalmente as aulas, mas não ajuda àqueles onde somente alguns alunos aderiram às ocupações e os professores não.

“Essa forma abarca bem alguns cursos que grevaram, mas tiveram alunos de alguns cursos que grevaram, mas os professores não. Alguns alunos se prejudicaram, outros não. Mas acredito que dê para organizar rodo mundo em Teresina, pelo menos até março”, avaliou a estudante de serviço social, Phoema Lima.

