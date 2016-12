UFPI oferta 250 vagas para cursos de extensão em língua estrangeira

A Universidade Federal do Piauí (UFPI), campus Petrônio Portela, em Teresina, está com inscrições abertas para os cursos de extensão em línguas estrangeiras. Estão sendo ofertadas 250 vagas para os cursos de inglês e espanhol instrumental e espanhol conversação.

Cada curso tem carga horária total de 45 horas, com aulas as sextas-feiras ou sábados, com duração de 3h por dia.

A coordenadora dos cursos de idiomas da UFPI, Juliana Paz, explica que os cursos instrumentais são destinados à pessoas que desejam fazer teste de proficiência em alguma língua estrangeira para ingresso em pós-graduações. Já os cursos de conversação capacitam àqueles que querem ler, escrever, falar e ouvir um novo idioma.

“Os cursos são uma forma de trazer a sociedade para dentro da universidade. São abertos para qualquer pessoa que queira fazer um curso de língua estrangeira”, ressaltou.

As inscrições acontecem no horário de 9h às 12h e de 14h às 17h. Os interessados devem entrar em contato com as coordenações dos cursos para saber se há vagas nos horários desejados e efetuar um depósito de R$ 190 referente à taxa de inscrição. O material didático não está incluso na taxa. São oferecidas 25 vagas por turma, preenchidas por ordem de procura.

Para mais informações os interessados devem entrar em contato pelo número 3215-5783 ou enviar mensagem instantânea para o número 99982-2428.

G1

