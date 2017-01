Vaca provoca acidente em rodovia e deixa motoqueiro gravemente ferido

Um grave acidente foi registrado por volta das 19h30 desta terça (03/01), na PI-113, na altura da localidade Triunfo, no município de José de Freitas, onde uma vaca que estava no meio da pista provocou uma colisão frontal entre um veículo Gol de cor vermelha e uma Moto Honda de cor verde.

O piloto da moto identificado por Francisco das Chagas Fernandes Alves, de 36 anos, que trabalha como auxiliar de serviços em uma pousada na Zona Leste de Teresina sofreu um profundo golpe na coxa direita.

Segundo testemunhas, o acidente ocorreu no momento em que o condutor do Gol bateu em uma vaca que estava na pista e perdeu o controle do veículo que em seguida colidiu frontalmente com a moto que era pilotada por Francisco Fernandes, que reside na localidade de Palmeira, também município de José de Freitas, e retornava para casa. O Gol era conduzido no sentido de Teresina.

Os ocupantes do Gol permaneceram no local do acidente até a chegada de uma ambulância do SAMU de José de Freitas que fez a remoção do motoqueiro Francisco Fernandes para o Hospital Nossa Senhora do Livramento, onde ele foi medicado e em seguida transferido para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT). O Gol e a Moto envolvidos no acidente ficaram bastante danificados.