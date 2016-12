Vacinação contra febre aftosa no Piauí segue até 30 de Dezembro

Os criadores piauienses tem até o dia 30 de Dezembro para vacinar o rebanho contra a febre aftosa. A vacinação deveria ter terminado no dia 15, mas foi prorrogada até o fim do mês, bem como a certificação, que deve ser realizada até o dia 15 de Janeiro. A meta do governo do Estado é que 95% do rebanho bovino de bubalino seja vacinado nesta etapa, acima da recomendação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), de 90%.

Com a prorrogação do prazo de vacinação as lojas de produtos agropecuários estão autorizadas a realizarem vendas das vacinas até o dia 30 de Dezembro. Para produtores que precisem vacinar o rebanho depois deste prazo, a recomendação é de primeiro visitar a Agência de Defesa Agropecuária do Piauí (Adapi) para orientações a respeito dos procedimentos a serem adotados. Atualmente 1,6 milhão de bois e búfalos estão aptos para a vacina contra a febre aftosa.

A prorrogação do prazo aconteceu devido à seca, agravada no segundo semestre deste ano. De acordo com o Governo do Estado na primeira etapa de vacinação realizada em 2016 mais de 92% do rebanho foi vacinado. A partir disso, a meta é que nesta etapa sejam vacinados 95% do rebanho bovino e bubalino do Piauí. A certificação será realizada pela Adapi com dados das lojas de produtos agropecuários e criadores piauienses.

